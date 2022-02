Köln vraagt rechter om oordeel over coronabeperkingen

Zaterdag komt Freiburg op bezoek en vooralsnog zijn dan vanwege de coronarestricties slechts 750 toeschouwers welkom.

Köln wil de rechter in Münster laten oordelen of dat terecht is. Volgens de regels in de deelstaat Noordrijn-Westfalen mogen er tot 9 februari bij sportevenementen niet meer dan 750 bezoekers worden toegelaten. Köln wil ten minste 10.000 fans toelaten; het liefst zelfs 24.000, de helft van de capaciteit van het RheinEnergieStadion.

Bezwaar

Borussia Dortmund en Arminia Bielefeld, clubs uit dezelfde deelstaat die ook een thuiswedstrijd spelen, hebben ook bezwaar gemaakt. Van die clubs heeft de rechtbank in Münster nog niets ontvangen.

De rechtbank liet weten dat het geen uitspraak kan doen over hoeveel toeschouwers mogen worden toegelaten. Wel kan de instantie aangeven of de regel voor grote sportevenementen juist is of niet. Andere deelstaten in Duitsland laten inmiddels meer toeschouwers toe zoals in Baden-Württemberg (6000) en Beieren (10.000).