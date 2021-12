Vitesse wil in beroep tegen wedstrijd zonder publiek in Europa

De Arnhemmers moeten daarnaast boetes betalen van in totaal 35.000 euro voor ongeregeldheden bij de uitwedstrijd in de Conference League op 25 november tegen de Franse club Stade Rennes (3-3). Supporters van Vitesse gooiden voorwerpen op het veld en sloopten stoeltjes op de tribunes en sanitaire voorzieningen. Vitesse kreeg dit seizoen in totaal al ruim 115.000 euro aan boetes van de UEFA voor wangedrag van de fans bij wedstrijden in de Conference League.

Het is onduidelijk of de ploeg van trainer Thomas Letsch na de winterstop nog actief is in het derde Europese bekertoernooi. Dat is afhankelijk van de uitslag van de wedstrijd tussen Tottenham Hotspur en groepswinnaar Stade Rennes. Dat duel kon donderdag niet doorgaan vanwege een groot aantal coronagevallen bij de Engelse club. Vitesse heeft nu 3 punten meer dan de Spurs, het doelsaldo is gelijk.

Feyenoord

Feyenoord moest de UEFA deze week 48.000 euro betalen vanwege het afsteken van vuurwerk, het gooien van objecten en het plegen van vernielingen door de aanhang. Gaat de Rotterdamse club nog een keer in de fout in de komende twee jaar, dan mag het de daaropvolgende uitwedstrijd geen supporters meenemen.