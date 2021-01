Mikel Arteta: handrem is er af bij Arsenal

Mikel Arteta (tweede van rechts) bedankt zijn spelers na het gewonnen duel met West Bromwich Albion. Ⓒ EPA

Met drie overwinningen in een week tijd heeft Arsenal de weg omhoog ingezet in de Premier League. Trainer Mikel Arteta ziet het vertrouwen groeien binnen zijn ploeg, na een moeizame periode waarin de ’Gunners’ heel wat nederlagen moesten incasseren in de Engelse competitie.