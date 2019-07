’Eens een Ajacied, altijd een Ajacied’

Quincy Promes: „Ajax staat er in Europa heel goed op en doet niet zoveel onder voor Sevilla.” Ⓒ FOTO HOLLANDSE HOOGTGE

BRAMBERG AM WILDKOGEL - Met grote ogen van verbazing kijkt Quincy Promes vanaf het balkonnetje in Oostenrijk naar twee paragliders, die met hun glijscherm van een Alpenreus het dal in komen gezeild. „Wat doen die daar nou? Dat moet je wel durven, zeg. Ik denk niet dat ik snel zoiets zou doen”, aldus de grootste Ajax-aankoop tot nu toe van deze zomer.