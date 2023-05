Max Verstappen blij met beslissing Formule 1: ’Niet meer dan logisch’

„Veiligheid en hulp voor de mensen die het echt nodig hebben, is het allerbelangrijkste”, reageert Verstappen desgevraagd. „Daar moet de zorg eerst naartoe. Het lijkt mij dus niet meer dan logisch dat we op dit soort momenten niet gaan racen.”

Het artikel gaat verder onder de video.

Verstappen werd in 2021 en 2022 wereldkampioen en is ook nu de WK-leider. De Red Bull-coureur kan voorlopig thuisblijven, want volgende week (28 mei) staat de volgende race in zijn woonplaats Monaco op het programma. Een week later volgt de Grand Prix van Spanje in Barcelona.