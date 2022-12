Bekijk in ons match center het speelschema, de diverse groepen en meer.

DONDERDAG 1 DECEMBER

Mexicaanse bondscoach stapt op na uitschakeling op WK

07.18 uur: De Mexicaanse bondscoach Gerardo Martino heeft na de uitschakeling van zijn ploeg in de groepsronde van het WK in Qatar zijn afscheid aangekondigd. „Mijn contract is met het laatste fluitsignaal afgelopen. Meer hoeft er niet meer te worden gedaan”, zei de 60-jarige coach.

Mexico won met 2-1 van Saudi-Arabië, maar dat was niet voldoende om de achtste finales te halen. Op basis van het doelsaldo eindigde het land als derde achter groepswinnaar Argentinië en Polen. „Ik ben de hoofdverantwoordelijke voor deze teleurstelling. Het maakt me heel verdrietig”, zei hij.

Nadat Mexico op zeven eindrondes op rij in de achtste finales was gestrand, was het de eerste uitschakeling in de groepsfase sinds 1978. Martino was zich daarvan bewust. „Ik neem alle verantwoordelijkheid op me. Dit is heel lang niet gebeurd.” Volgens Mexicaanse media had de voetbalbond het contract met de trainer willen verlengen tot en met het WK van 2026, maar Martino had dat afgeslagen.

Martino kreeg in 2019 de leiding over het nationale elftal. Hij leidde zijn ploeg in dat jaar naar de zege in de Gold Cup.