DONDERDAG 1 DECEMBER

Oranje heeft tegen Verenigde Staten weer Sampaio als arbiter

21.05 uur: Het Nederlands elftal krijgt in de achtste finale tegen de Verenigde Staten weer te maken met Wilton Sampaio als scheidsrechter. De 40-jarige Braziliaan floot ook al de eerste wedstrijd van Oranje in Qatar, tegen Senegal (2-0-winst). In dat duel kreeg verdediger Matthijs de Ligt een gele kaart.

Sampaio krijgt langs de zijlijnen hulp van twee landgenoten en de Uruguayaan Andrés Matonte fungeert als vierde man. Nicolás Gallo uit Colombia voert het team van videoarbiters aan.

Het duel tussen Oranje en de Verenigde Staten begint zaterdag om 16.00 uur Nederlandse tijd in het Khalifa International-stadion in Al Rayyan.

FIFA doet weer onderzoek naar homofobe spreekkoren fans Mexico

17.41 uur: Fans van het Mexicaanse voetbalelftal zijn tijdens het WK-duel met Saudi-Arabië mogelijk weer in de fout gegaan met homofobe spreekkoren. Wereldvoetbalbond FIFA is net als na de eerdere wedstrijd tegen Polen een onderzoek gestart naar de gebeurtenissen rond het duel van woensdag, waarin Mexico ondanks een 2-1-zege werd uitgeschakeld op het WK.

De FIFA doet geen uitspraken over de aard van het vermeende wangedrag, maar de Mexicaanse bond heeft naar buiten gebracht dat het om homofobe spreekkoren zou gaan.

De FIFA kan een dergelijke overtreding bestraffen met een "schorsing van tien wedstrijden" wanneer het een speler of een official betreft, en een boete van "ten minste 20.000 Zwitserse frank" (20.400 euro) en een wedstrijd achter gesloten deuren wanneer het een bond betreft. Volgens Mexicaanse media kan dit bedrag nu verder oplopen omdat het voor de tweede keer is.

Zwitserse doelman Sommer fit voor WK-duel met Servië

17.09 uur: Het Zwitserse voetbalteam kan in het laatste groepsfaseduel waarschijnlijk toch een beroep doen op doelman Yann Sommer. De keeper van Borussia Mönchengladbach ontbrak donderdagochtend vanwege een verkoudheid op de training en leek in eerste instantie onzeker voor de wedstrijd van vrijdag tegen Servië. Donderdagmiddag werd tijdens een persconferentie bekend dat Sommer en verdediger Nico Elvedi, die ook op de training ontbrak vanwege een verkoudheid, toch oproepbaar zijn.

„Ze hebben een onrustige nacht gehad, maar zijn fit voor morgen”, zei bondscoach Murat Yakin op de persconferentie.

Middenvelders Xherdan Shaqiri en Noah Okafor, die de wedstrijd tegen Brazilië misten vanwege blessures, zijn volgens Yakin ook fit.

Sommer zou donderdagmiddag oorspronkelijk aanschuiven bij de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd, maar de naam van de doelman werd vanwege zijn verkoudheidsklachten geschrapt. Manuel Akanji nam uiteindelijk plaats naast bondscoach Yakin.

Zwitserland speelt vrijdagavond om 20.00 uur tegen Servië om een plek in de achtste finales op het WK. Zwitserland won eerder op het WK met 1-0 van Kameroen en verloor met 1-0 van Brazilië. De Zwitsers staan met 3 punten tweede in groep G. Sommer en Elvedi speelden beiden twee keer de hele wedstrijd.

Portugees Mendes moet vrezen voor einde WK voetbal

14.52 uur: De Portugese verdediger Nuno Mendes komt vermoedelijk niet meer in actie op het WK voetbal in Qatar. De 20-jarige linksback van Paris Saint-Germain ondervindt hinder van een bovenbeenblessure.

Volgens de Portugezen is het niet aannemelijk dat Mendes dit jaar nog in actie komt. „Maar hij blijft wel bij ons in Qatar. Dat is wat hij en de ploeg willen. Het illustreert de teamspirit in onze groep”, aldus bondscoach Fernando Santos.

Mendes miste de openingswedstrijd van Portugal tegen Ghana (3-2) en ging tegen Uruguay (2-0) vlak voor rust, in tranen, naar de kant.

De beschikbaarheid van Cristiano Ronaldo voor de laatste groepswedstrijd tegen Zuid-Korea is volgens bondscoach Santos twijfelachtig. De 37-jarige aanvoerder miste de groepstraining van woensdag. De aanvaller deed specifieke hersteloefeningen. „Ik denk dat de kans 50-50 is dat hij speelt”, zei Santos donderdag. „Het zal afhangen van of en hoe hij vandaag traint en of we zien of hij in goede conditie is. Er is een plan voor het geval hij niet beschikbaar is.”

Portugal is na de zeges op Ghana en Uruguay al zeker van de achtste finales op het WK. Vrijdag speelt de Europees kampioen van 2016 de laatste groepswedstrijd tegen Zuid-Korea. „Winnen en bovenaan eindigen in onze groep is ons belangrijkste doel”, zei Santos.

Suárez peinst er niet over excuses aan te bieden aan Ghana

14.35 uur: Luis Suárez peinst er niet over excuses aan te bieden voor de handsbal die Ghana twaalf jaar geleden een plaats in de halve finales van het WK voetbal in Zuid-Afrika kostte. „Waarom zou ik?”, zei hij donderdag op een afsluitende persconferentie van het laatste groepsduel tussen Uruguay en Ghana van de mondiale eindronde in Qatar. „Ik heb die strafschop toch niet gemist? Ik ben bestraft met een rode kaart en die speler van Ghana miste een penalty.”

„Het zou anders zijn als ik iemand zwaar had geblesseerd”, antwoordde Suárez op vragen van Ghanese journalisten. „Dan had ik nu heus wel sorry gezegd. Maar nu is het niet mijn verantwoordelijkheid. Dat lijkt me vrij duidelijk. Ik kreeg rood en die speler miste een strafschop. Hij had ook kunnen scoren, dan was het klaar geweest.”

Suárez sloeg de bal met een hand uit het doel, terwijl de verlenging van de kwartfinale tussen Uruguay en Ghana van het WK van 2010 bijna was afgelopen. Asamoah Gyan kon Ghana als eerste Afrikaanse land naar een halve finale van een WK schieten, maar hij miste vanaf elf meter. Vervolgens nam Uruguay de strafschoppen beter en verloor het zonder de geschorste Suárez in de halve finale van het Nederlands elftal (3-2).

Ghana heeft vrijdag de beste papieren voor de tweede plaats in de poule, achter het al voor de volgende ronde geplaatste Portugal. Ghana heeft na twee duels 3 punten, Zuid-Korea en Uruguay hebben 1 punt.

Deense bondscoach weet nog niet of hij blijft na WK-uitschakeling

13.16 uur: Kasper Hjulmand weet nog niet of hij aanblijft als bondscoach van de Deense voetbalploeg. Woensdagavond werd Denemarken in de groepsfase van het WK voetbal uitgeschakeld na een 1-0 nederlaag op Australië. De Denen moesten die wedstrijd winnen om door te gaan naar de achtste finales.

„Dit is niet het moment om conclusies te trekken”, zei Hjulmand donderdag. „Ik heb nog geen besluit genomen.” Hjulmand zei dat de steun van de bond „niet als vanzelfsprekend” kan worden beschouwd.

Peter Möller, sportief directeur bij de Deense voetbalbond DBU, sprak woensdag na de nederlaag in Qatar echter zijn vertrouwen uit in de bondscoach. Tijdens een persconferentie liet hij weten dat hij van plan is het contract van Hjulmand te verlengen tot en met het EK van 2024. „We zijn erg blij met Kasper en we denken dat hij veel kan bijdragen om het team vooruit te helpen”, zei Möller. „Als sportief directeur draag ik ook de verantwoordelijkheid. Het is natuurlijk ook mijn schuld dat we het op dit WK niet goed genoeg hebben gedaan”, erkende hij.

Denemarken eindigde het WK met slechts 1 punt uit drie wedstrijden. Naast de verliespartij tegen Australië speelden de Denen eerder gelijk tegen Tunesië en verloren ze van regerend wereldkampioen Frankrijk.

In 2021 stond de Deense ploeg nog in de halve finale van het EK. Daarin verloren ze van Engeland (2-1).

Mexicaanse bondscoach stapt op na uitschakeling op WK

07.18 uur: De Mexicaanse bondscoach Gerardo Martino heeft na de uitschakeling van zijn ploeg in de groepsronde van het WK in Qatar zijn afscheid aangekondigd. „Mijn contract is met het laatste fluitsignaal afgelopen. Meer hoeft er niet meer te worden gedaan”, zei de 60-jarige coach.

Mexico won met 2-1 van Saudi-Arabië, maar dat was niet voldoende om de achtste finales te halen. Op basis van het doelsaldo eindigde het land als derde achter groepswinnaar Argentinië en Polen. „Ik ben de hoofdverantwoordelijke voor deze teleurstelling. Het maakt me heel verdrietig”, zei hij.

Nadat Mexico op zeven eindrondes op rij in de achtste finales was gestrand, was het de eerste uitschakeling in de groepsfase sinds 1978. Martino was zich daarvan bewust. „Ik neem alle verantwoordelijkheid op me. Dit is heel lang niet gebeurd.” Volgens Mexicaanse media had de voetbalbond het contract met de trainer willen verlengen tot en met het WK van 2026, maar Martino had dat afgeslagen.

Martino kreeg in 2019 de leiding over het nationale elftal. Hij leidde zijn ploeg in dat jaar naar de zege in de Gold Cup.