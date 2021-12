Willem II en trainer Fred Grim verliezen voor achtste keer op rij

NEC komt op 1-0 door Magnus Mattsson. Ⓒ ProShots

Willem II zal blij zijn dat de winterstop is aangebroken. De Tilburgers verloren woensdag in de Eredivisie voor de achtste keer op rij. NEC was in Brabant te sterk voor het team van coach Fred Grim (0-1), dat eind september nog op de tweede plaats stond. De laatste elf duels leverden slechts 2 punten op.