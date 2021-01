Kelly Jonker: ‘Hockey zonder druk van Oranje is heerlijk’

Aanvankelijk stopte Kelly Jonker met hockeyen na het gewonnen EK in 2019 vanwege haar zwangerschap. Toch kruipt het bloed waar het kan gaan en staat ze na haar bevalling weer op het hockeyveld als speelster van Pinoké. In een nieuwe aflevering van de podcast ‘Over Hoop’ bespreekt zij haar comeback en of zij met een schuin oog kijkt naar de uitgestelde Olympische spelen.