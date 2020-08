’Frenkie heeft het nog niet bewezen bij Barcelona’

De balvaardige middenvelder maakte de pijnlijke afgang in Lissabon als basisspeler van de eerste tot en met de laatste minuut mee. Voor Henk ten Cate is de balans na het debuutjaar van De Jong niet onverdeeld positief.

„Om na nog niet eens zestig wedstrijden in de Eredivisie al een bepalende rol te moeten hebben bij een club als Barcelona, is een erg grote stap. Je kunt je afvragen of hij dat al kan op dit niveau. Dit jaar heeft hij dat nog niet bewezen. Vergis je ook niet hoe groot de druk is. Barcelona is geen Ajax. De druk is daar nóg groter met elke dag vier of vijf kranten, die twintig pagina’s over Barcelona schrijven”, aldus Ten Cate, die wijst op de impact van de transfersom van 86 miljoen euro.

„Die enorme transfersommen scheppen een hoog verwachtingspatroon, terwijl die voor een deel zijn gebaseerd op een marketingverhaal. Eerder zijn jongens als Philippe Coutinho en Ousmane Dembélé daardoor al door het ijs gezakt bij FC Barcelona.”