Hakim Ziyech krijgt geen rugnummer bij Chelsea, verdediger Ian Maatsen wel

Vorig seizoen speelde de Marokkaans international nog achttien duels in de Premier League.

Ziyech kwam drie jaar geleden over van Ajax en wisselde vervolgens basisplaatsen af met invalbeurten in Londen. Eerder speelde de geboren Drontenaar in Nederland voor FC Twente en sc Heerenveen.

Video: Zat Ziyech achter stuur gecrashte auto? Dit zeggen getuigen. Tekst gaat verder onder de video.

Verdediger Ian Maatsen is sinds deze zomer onderdeel van het eerste elftal van Chelsea en heeft nummer 29 gekregen. De 21-jarige speler van Jong Oranje werd de laatste jaren verhuurd aan Charlton Athletic, Coventry City en Burnley. Buitenspeler Noni Madueke, die afgelopen winter overkwam van PSV, gaat met rugnummer 11 spelen.

Chelsea moet topaankoop Nkunku langdurig missen

Chelsea-nieuweling Christopher Nkunku kan voorlopig niet in actie komen voor de Londenaren. De Franse aanvaller heeft wegens een knieblessure een operatie moeten ondergaan.

Hoelang Nkunku is uitgeschakeld, is niet bekendgemaakt, maar Engelse media hebben het over drie tot vier maanden.

Nkunku, deze zomer voor 60 miljoen euro overgekomen van RB Leipzig, liep de blessure vorige week woensdag op in een oefenduel met Borussia Dortmund in Chicago (1-1). Na 22 minuten moest hij het veld al verlaten.