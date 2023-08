Voetbaldrama in Griekenland: één dode en 83 aanhoudingen na aanvaring fans AEK Athene en Dinamo Zagreb

Beide ploegen spelen dinsdag in Athene de eerste wedstrijd van hun tweeluik in de derde voorronde van de Champions League. Maandagavond kwam het in een buitenwijk van Athene tot gewelddadige opstootjes tussen supporters van de clubs. Daarbij vielen minstens zes gewonden. Een 22-jarige man werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij bezweek aan zijn verwondingen.

Ontsierd door supportersgeweld

De politie heeft 83 arrestaties verricht. Het Griekse voetbal wordt al jaren ontsierd door supportersgeweld. De Griekse regering heeft de straffen voor supportersgeweld verhoogd. Vorig jaar overleed een 19-jarige supporter tijdens rellen tussen fans van Aris Thessaloniki en PAOK. Zeven hooligans werden veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Vijf andere fans kregen celstraffen van 19 jaar en hoger omdat ze volgens een rechter medeplichtig waren.

De harde kern van de aanhang van Dinamo Zagreb is ook berucht. De zogenoemde 'Bad Blue Boys' zorgen al jaren voor grote problemen.