Champions League-kraker Manchester City tegen Paris Saint-Germain onder leiding van Björn Kuipers

De scheidsrechter uit Oldenzaal wordt bijgestaan door zijn vaste assistent-arbiters Sander van Roekel en Erwin Zeinstra. Pol van Boekel fungeert als VAR en Dennis Higler is de assistent-VAR.

De Fransen moeten in Engeland een 1-2 nederlaag zien weg te poetsen, willen ze voor het tweede jaar achter elkaar in de finale van het miljoenenbal staan. The Citizens stonden nog nooit in een Champions League-finale.