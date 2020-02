Van Gerwen lijdt eerste puntenverlies in Premier League

In de derde speelronde ging Mighty Mike met 7-5 onderuit tegen Nathan Aspinall, de man die hij in de halve finale van het afgelopen WK nog had verslagen.

Tot aan donderdagavond was Van Gerwen nog zonder puntenverlies in de Premier League. Als enige speler in de prestigieuze competitie had hij na twee wedstrijden de volle mep van vier punten. De partij tegen Aspinall ging echter alle kanten op. Na een 1-0 voorsprong kwam de Nederlander met 1-3 en 3-4 achter, maar nam hij daarna weer een 5-4 voorsprong.

Aspinall gaf zich echter allesbehalve gewonnen en kantelde het duel in zijn voordeel. Zelfs een punt was Van Gerwen niet gegund. Aspinall won drie legs op rij en ging er met een 5-7 overwinning vandoor.