PSV walst over oude club Roger Schmidt heen; hattrick toptalent Fofana

In de voorbereiding op de clash met Galatasaray in de voorronde van de Champions League (21 juli) had PSV geen enkele tegenstand te duchten van de Duitse amateurs (ze komen uit op het zesde niveau van hun land). Noni Madueke was de grote man in de eerste helft. Het gewilde toptalent maakte zelf twee goals, bereidde er drie voor en gaf ook de voorassist bij de tweede goal van Yorbe Vertessen. Eran Zahavi opende al snel de score voor de Eindhovenaren, die Mario Götze de mooiste goal zagen maken (de 5-0) met een heel subtiel wippertje over het been van de Duitse goalie.

Tóch maakten de Duitsers de mooiste goal van de dag. Een afgeslagen corner werd opnieuw ingebracht en door een Duitse verdediger schitterend met de hak tegendraads achter Joël Drommel gewerkt. Hij vond het schitterend te scoren tegen de ploeg van Duitse internationals Götze en Philipp Max. Het was éen van de twee keren dat de kwaliteitsarme thuisploeg gevaarlijk werd. PSV ging rusten met een 1-6 tussenstand.

PSV-coach Roger Schmidt. Ⓒ HH/ANP

In de tweede helft kwam een totaal ander elftal binnen de lijnen, waarbij de ogen al snel gericht waren op Fodé Fofana. Hij wordt als het grootste talent van de komende lichting gezien in de jeugdopleiding van PSV. De nummer negen, die zich binnen een jaar heeft ontwikkeld tot een aanvaller met een indrukwekkend fysiek, speelde afgelopen seizoen al 20 keer voor Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie (8 goals) en krijgt deze voorbereiding de kans zich te laten zien. Hij prikte er van dichtbij direct drie in na de rust. Het slotakkoord was voor Davy Pröpper, die PSV naar de dubbele cijfers schoot: 1-10.

De spelers van PSV hebben weer wat meer wedstrijdminuten in de benen richting de eerste kraker van het seizoen. Zaterdag wacht VfL Osnabrück, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Tweede Bundesliga.

Opstelling PSV eerste helft: Drommel; Teze, Ramalho, Obispo, Max; Sangaré, Rosario; Madueke, Vertessen; Götze, Zahavi.

Opstelling tweede helft: Müller; Mwene, Viergever, Boscagli, Oppegard (67. Sambo); Van Ginkel, Pröpper; Bruma, Antonisse; Fofana, Ihattaren