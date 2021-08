Premier League: Tim Krul krijgt er vijf om zijn oren tegen Manchester City

Al na een kwart wedstrijd speelde Norwich eigenlijk al een verloren duel en twee knullig ogende treffers waren daar debet aan. Al na vier minuten werkte Krul de bal in eigen doel nadat ploeggenoot Grant Hanley een voorzet van Gabriel Jesus niet goed kon wegwerken. En een dik kwartier later zat het Norwich opnieuw niet mee, toen Maximilian Aarons niet kon voorkomen dat City-aanwinst Jack Grealish de tweede goal van de thuisclub kon maken.

Na rust was Manchester nog twee keer trefzeker. Eerst via Aymeric Laporte in de 64e minnut. Raheem Sterling tekende zeven minuten later voor 4-0. Nog was het leed niet geleden voor Krul. Riyad Mahrez schoot er nog eentje in: 5-0.

Nathan Aké bleef op de bank bij Manchester City.

Het was voor Manchester City de eerste zege van het seizoen. Eerder was het openingsduel in de Premier League tegen Tottenham Hotspur verloren gegaan, net als de wedstrijd om het Community Shield tegen de winnaar van de FA Cup, Leicester City.

Voor Norwich was het de tweede nederlaag, nadat vorige week Liverpool te sterk was geweest voor het elftal van de Duitse trainer Daniel Farke. De club promoveerde vorig seizoen uit het Championship.

Bekijk ook: Liverpool en Van Dijk geven fans overwinning bij terugkeer op Anfield

El Ghazi

Mede door een doelpunt van Anwar El Ghazi won Aston Villa van Newcastle United. De oud-Ajacied benutte na ruim een uur een strafschop. Danny Ings had de club uit Birmingham voor rust op voorsprong gezet. El Ghazi speelde de hele wedstrijd. Villa had vorige week de eerste wedstrijd van de competitie verloren.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Premier League