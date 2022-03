Premium Het beste van De Telegraaf

Alkmaarders in Bodø op bezoek bij Noorse stuntploeg Bruno Martins Indi als herboren bij AZ

Door Steven Kooijman Kopieer naar clipboard

Bruno Martins Indi wacht met AZ de taak om Bodø/Glimt, de stuntploeg van de Conference League, in toom te houden. Ⓒ FOTO ANP/HH

AMSTERDAM - Het was een mooie uitspraak van Bruno Martins Indi (30), zondag na afloop van de 3-1 zege bij NEC. „Ik ben geen ex-international, maar een international die al een tijd niet meer in Oranje heeft gespeeld.” Het verklaart gedeeltelijk de ’honger’ van de AZ-verdediger in de aanloop naar het achtste finale-duel met de Noorse stuntmachine Bodø/Glimt, vanavond aan de andere kant van de poolcirkel.