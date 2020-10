Roland Garros: Novak Djokovic met speels gemak naar volgende ronde

In zijn eerste wedstrijd in Parijs liet Djokovic ook al een goede indruk achter. Toen verloor hij vijf games tegen de Zweed Mikael Ymer.

Tegen Berankis had Djokovic de eerste set al na 24 minuten binnen. Hij verloor daarin slechts tien punten. In de tweede en derde set kon Berankis, de nummer 66 van de wereld, iets beter partij bieden. Djokovic hoefde zich echter geen moment echt in te spannen en maakte het na nog geen anderhalf uur af met een ace. De mondiale nummer 1 verloor op zijn eerste opslag slechts twee punten.

Djokovic (33) pakte in 2016 de titel op Roland Garros. De afgelopen drie jaar ontbrak hij in de finale.

Ostapenko

Jelena Ostapenko heeft op Roland Garros de als tweede geplaatste Karolina Pliskova uitgeschakeld. De Letse kampioene van 2017 had de zege op de Tsjechische nummer 4 van de wereld in 69 minuten binnen: 6-4 6-2.

De 23-jarige Ostapenko, de nummer 43 van de wereld, won het toernooi drie jaar geleden maar haalde opvallend genoeg tijdens geen een andere editie de tweede ronde. Ze doet voor de vijfde keer mee in Parijs.

Jelena Ostapenko kan haar geluk niet op na de winst op Karolina Pliskova. Ⓒ AFP

Pliskova was het toernooi al moeizaam begonnen. Ze had drie sets nodig om zich te ontdoen van de Egyptische qualifier Mayar Sherif, de nummer 172 van de wereld. Pliskova heeft geen geweldige staat van dienst op Roland Garros. In 2017 haalde ze de halve finales, maar verder kwam ze nooit verder dan de derde ronde.

Ostapenko baarde drie jaar geleden opzien door in de finale Simona Halep te verslaan. Daarna viel de Letse terug en vorig seizoen werd ze op drie van de vier grandslamtoernooien in de openingsronde uitgeschakeld.

Kenin

De als vierde geplaatste Sofia Kenin bleef wel behouden voor het toernooi. De Amerikaanse had drie sets nodig om zich te ontdoen van de Roemeense Ana Bogdan. Het werd 3-6 6-3 6-2 voor de nummer 6 van de wereld.

De 21-jarige Kenin won begin dit jaar verrassend de Australian Open. Ze maakt pas voor de derde keer haar opwachting op Roland Garros, waar ze vorig jaar in de finale verloor van de dit jaar absente winnares Ashleigh Barty. Kenin won in 2019 een ronde eerder van Serena Williams, die zich woensdag terugtrok met een achillespeesblessure.

Kvitova

Petra Kvitova, de nummer 7 van de plaatsingslijst, was met tweemaal 6-3 te sterk voor de Italiaanse Jasmine Paolini.