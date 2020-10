Roland Garros: Ostapenko schakelt Pliskova uit

De 23-jarige Ostapenko, de nummer 43 van de wereld, won het toernooi drie jaar geleden maar haalde opvallend genoeg tijdens geen een andere editie de tweede ronde. Ze doet voor de vijfde keer mee in Parijs.

Pliskova was het toernooi al moeizaam begonnen. Ze had drie sets nodig om zich te ontdoen van de Egyptische qualifier Mayar Sherif, de nummer 172 van de wereld. Pliskova heeft geen geweldige staat van dienst op Roland Garros. In 2017 haalde ze de halve finales, maar verder kwam ze nooit verder dan de derde ronde.

Ostapenko baarde drie jaar geleden opzien door in de finale Simona Halep te verslaan. Daarna viel de Letse terug en vorig seizoen werd ze op drie van de vier grandslamtoernooien in de openingsronde uitgeschakeld.