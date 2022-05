Premium Het beste van De Telegraaf

Rotterdammers vaak langs Italiaanse clubs op weg naar Europees succes Verleden biedt Feyenoord hoop richting finale tegen AS Roma

Door Kasper Hermans

Pierre van Hooijdonk en Jon Dahl Tomasson krijgen Internazionale op de knieën. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Feyenoord treft in de finale van de Conference League AS Roma, de nummer zes van de van de Serie A. In het verleden kruisten de Rotterdammers in Europees verband tot dusver veertien keer (zeven keer een dubbele ontmoeting) de degens met een club uit de Italiaanse competitie. De balans is met vijf zeges en evenveel nederlagen en vier remises mooi in evenwicht.