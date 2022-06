Verstappen start van plek drie, ijzersterke Leclerc naar pole

Verstappen zette bij zijn eerste rondje in Q1 direct de toon. Hij dook onder de 1.43, iets dat tijdens de trainingen niemand was gelukt. Hij verbeterde zich zelfs nog iets en dat was genoeg om Sergio Pérez en Charles Leclerc voor te blijven. Q1 werd verder opgehouden door een rode vlag na een crash van Lance Stroll, die een bocht te ruim nam. Hamilton had het lang lastig in de eerste kwalifficatieronde, maar voegde zich als nummer 11 uiteindelijk ’gewoon’ bij het rijdersveld voor Q2. Voor de beide Haas- én Williams-coureurs was Q1 het eindstation, net als voor de gestrandde Stroll. Verstappen sloot het eerste gedeelte van de kwalificatie af als nummer één, voor Leclerc en Perez.

Hamilton bracht zijn kwalificatie door in het middenveld Ⓒ ANP/HH

Q2

Red Bull stuurde bij aanvang van Q2 direct Verstappen én Perez naar buiten, teneinde de banden de gelegenheid te geven goed op te warmen. Leclerc en Sainz was er in hun Ferrari’s ondertussen alles aan gelegen Red Bull te counteren ten opzichte van Q1 en dat lukte al gauw, toen beide coureurs een ronde 1.42 wisten neer te zetten. Verderop in Q2 wist Perez, inmiddels met opgewarmde banden, een ronde 1.41 te noteren, waarmee het weer een ongemeen spannende kwalificatie werd tussen de twee teams die elkaar het hele seizoen al nauwelijks iets ontlopen.

Problemen waren er ondertussen voor Sebasitan Vettel, die zijn Aston Martin in de muur stuurde maar ternauwernood nog wel verder kon. De Duitser was overigens niet de enige die buiten het circuit ging, want onder anderen Perez, Verstappen en Leclerc schampten op enig moment de muur. Het was al met al een wat rommelige Q2, met tot twee keer toe een gele vlag. Einde oefening was het voor de beide McLaren’s, terwijl Verstappen vierde werd achter zijn teamgenoot en de twee Ferrari’s. Bij McLaren was men met name ontevreden over het afvallen van Lando Norris, die leek te worden opgehouden door Hamilton.

Strijd om pole

Terwijl de temperatuur op het circuit met het ondergaan van de zon wat kelderde, moest Verstappen zich ten opzichte van Q2 dus verbeteren om zijn drie concurrenten voor pole voor te blijven. De Nederlander, wat klagend over overstuur, bleef echter wat toegeven op zijn concurrenten. De verschillen tussen Ferrari en Red Bull bleven daarbij wel minimaal, terwijl de rest van het veld in Q3 al vlot op een seconde werd gereden.

De auto’s onder controle houden bleek ook in Q3 niet altijd eenvoudig, want de muur van het circuit kwam op verschillende plekken weer nadrukkelijk in beeld.

Blijdschap bij Leclerc na het behalen van pole position Ⓒ ANP/HH

In de beslissende fase van de kwalificatie poogde Verstappen nog één keer het beslissende rondje neer te zetten. Van Sainz had hij weinig meer te duchten, want de Spanjaard nam te veel risico en verloor daardoor tijd. Leclerc maakte dat echter ruimschoots goed voor de Italiaanse renstal, want de Monegask noteerde 1.41,359. Verstappen kwam daar met 1.41,706 niet aan, en ook Perez kon dat niet overtreffen. De Mexicaan bleef Verstappen met 1.41,641 echter wel voor, waardoor de Nederlander op zondag vanaf de tweede startrij voor een nieuwe grand prix-zege moet gaan zorgen.

