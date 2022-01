Nieuwe FC Utrecht-aanwinst Henk Veerman: ’Mooi om belofte na te kunnen komen’

Met zijn keuze voor FC Utrecht lost de Volendammer een oude belofte in. Veerman wil al jaren buitengewoon graag voor FC Utrecht spelen, om ook op die manier een overleden vriend die supporter was van FC Utrecht te eren. „Hij was hier groot fan en stond geregeld op de Bunnikside. Dan is het enorm mooi dat je de belofte die je hebt gemaakt kan nakomen en voor FC Utrecht hopelijk een rol kan gaan spelen”, laat hij weten op de website van FC Utrecht.

Jordy Zuidam, technisch directeur van FC Utrecht, is blij dat hij Veerman aan de selectie toe heeft kunnen voegen. „Henk is een echte targetman. Hij is groot, sterk en heeft scorend vermogen. We voegen met Henk een extra wapen aan onze selectie toe, die wedstrijden kan openbreken. Daarbij is het ook mooi dat Henk een ontzettende drive heeft om voor onze supporters en club te spelen. We hebben in het verleden al vaker geprobeerd om Henk te contracteren en dat is nu bij de derde keer gelukt. We zijn blij dat we met Heerenveen tot overeenstemming zijn gekomen en wij hem nu hier in Stadion Galgenwaard mogen verwelkomen.”

