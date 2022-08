Sombrero’s kunnen op in Rotterdam: het Mexicaanse gevaar komt eraan

In de afgelopen week heeft de coach van Feyenoord nog een extra wedstrijd (tegen FC Dordrecht, 5-0) ingelast om meer spelers te laten groeien in het systeem dat hij hanteert en om te wennen aan elkaar. Met zoveel nieuwelingen (tien inmiddels en de volgende aankopen zijn al weer in aantocht, denk aan de Braziliaan Paixao) is dat geen overbodige luxe.

Maar ook in de trainingen constateerden Slot en de rest van de technische staf dat de ‘Argentijnse’ Mexicaan Gimenez de ballen er makkelijk inschiet. Als dat zich vertaalt naar de wedstrijden in de komende periode zal Feyenoord tevreden zijn over de ‘wissel’ Dessers-Gimenez, ook omdat het dan een jonge speler in huis heeft die zich verder kan ontwikkelen.

"Komst van tien nieuwe spelers noodzakelijk, jeugd krijgt ook nog zat kansen"

,,Op de trainingen moest hij ook een beetje wennen aan zijn teamgenoten’’, glimlacht Slot als hij terugdenkt aan de eerste dagen met zijn nieuwe spits, die nu een werkvergunning heeft. ,,Deze jongen is in korte tijd ook nog even drie keer de wereld rondgevlogen en dan is het niet zo eenvoudig als je te maken krijgt met de intensiteit die wij hanteren.’’

Feyenoord-trainer Arne Slot ziet ook zeker nog kansen voor de eigen jeugd. Ⓒ ProShots

Shock

De coach begint zelfs even te lachen en legt uit dat de eerste tien minuten van de Pool Szymanski op zijn eerste trainingsdag ook een soort shock bij de speler teweeg bracht. In die eerste tien minuten was hij geen schim van de speler die hij zondag tegen Vitesse wel degelijk bleek te zijn.

Het maakt niet uit in welk werelddeel de aankopen worden gedaan, aan het spelsysteem van Feyenoord gaat niets veranderen. Iedere Zuid-Amerikaan, Mexicaan, Pool of Braziliaan moet bij Feyenoord direct mee in het zeer aanvallende en veeleisende voetbal van Slot.

"We zijn dertien man kwijt, logisch dat we vervangers halen"

De nieuwelingen blijven binnenstromen, bij welk aantal heb je er genoeg? Slot: ,,Als ik kijk naar de selectie die we bij de Conference League-finale hadden zijn er dertien man vertrokken. Daarnaast hadden we al zes spelers verhuurd en die zijn nu ook weer weg. Dat betekent dat we 19 man in totaal zagen vertrekken. Vorig jaar hadden we al niet zo’n brede selectie, dus logisch dat we voor die dertien die concreet weg zijn, vervangers halen.’’

Eigen talenten

Krijgen de eigen talenten – denk aan Hartman, Benita etc. – nog wel een kans als er zoveel spelers worden gekocht? ,,Blij dat die vraag komt! Jazeker, juist omdat we nu nog altijd minder spelers hebben dan vorig jaar is er op dit moment meer ruimte voor jonge spelers. Afgelopen donderdag speelde ik elf tegen elf op de training en daar zaten vijf spelers van onder 21 bij. Maar het gaat niet om de aantallen, bij een topclub moet een speler de kans krijgen omdat hij zich kan meten met de speler die op een bepaalde positie staat of op korte termijn zich kan meten. Op trainingen laten ze zien dat ze dichter naar dat niveau groeien. Terwijl het lastig genoeg is want ze kunnen niet doorgroeien onder weerstand omdat het onder 21 elftal niet op dat niveau zit. Dus een 18-jarige moet nu bijna meteen goed genoeg zijn voor het eerste elftal. Dat is ook de reden waarom we sommigen liever verhuren.’’

Zoals Azarkan? ,,En Bannis. Azarkan maakte in de Eredivisie een mooie goal en Bannis scoorde bij Eindhoven ook twee keer. Die twee waren te goed om ze bij ons te houden en af en toe een invalbeurtje van een paar minuten te laten maken. Voor hun ontwikkeling is het beter dat ze elke week op niveau spelen.’’