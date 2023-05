Premium Het beste van De Telegraaf

Column Erik Breukink: ’Neerwaartse spiraal in grote ronde niet om te draaien’

Door Erik Breukink Kopieer naar clipboard

„De opgave van Remco Evenepoel kwam als een donderslag bij heldere hemel. Niet veel eerder had de jonge Belg tenslotte de tijdrit gewonnen en de roze leiderstrui heroverd. Oké, de tijdrit was niet overtuigend en ook op zaterdag zagen we een niet helemaal okselfrisse Evenepoel. Maar met de rustdag voor de deur had niemand met de opgave van de wereldkampioen rekening gehouden.