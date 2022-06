Max Verstappen wint voor Pérez na drama Ferrari

Vanaf de tweede startrij maakte Verstappen geen positie goed, maar Pérez stak direct Leclerc voorbij. De Mexicaan zette de op pole position gestarte uitdager snel op een aardig gat van twee tellen. Daarachter kon Verstappen wel jagen op de Monegask, al was het vanwege de hoge topsnelheden soms lastig om genoeg terrein goed te maken voordat de drs-zone voorbij was.

Leclerc kreeg in ronde 9 slecht nieuws te horen, toen zijn ploeggenoot Carlos Sainz ineens stilstond. De Monegask gokte door snel de pitstraat in te duiken tijdens de virtual safety car, iets dat Pérez en Verstappen niet deden. Zodoende kwamen de Red Bulls op 1 en 2 te liggen. Doordat de stop niet vlekkeloos was, lag Leclerc toen de signalen weer op groen sprongen wel twaalf tellen achter Pérez.

Uitvallen Leclerc

Verstappen bleek wel een stuk sneller dat Pérez en pakte in ronde vijftien over van zijn ploeggenoot. Leclerc maakte ondertussen op de opgewarmde harde ban snel veel tijd goed. Dus doken ook beide Red Bull-coureurs de pitstraat in. Beide pits waren niet vlekkeloos, maar het maakte weinig uit, want een paar ronden later sloeg het noodlot bij Ferrari wederom toe. Leclerc reed met een rokende motor de pitsstraat in en dus was het al halverwege de race einde oefening voor Ferrari.

Voor Charles Leclerc duurde de wedstrijd veel te kort. Ⓒ ANP/HH

Even later moest ook Zhou Guanyu (eveneens rijdend met een Ferrari-motor) opgeven. Nog een goede tien ronden later was dat ook het geval bij Kevin Magnussen, eveneens actief met een Ferrari-motor. Een zorgwekkend weekend dus voor de Italiaanse fabrikant.

Mercedes profiteert

Mercedes profiteerde van de malheur bij Ferrari. George Russell reed in het niemandsland op plek drie. Lewis Hamilton moest van verder komen, maar knokte zich uiteindelijk na een paar sterke inhaalacties naar de vierde plaats.

Ondertussen kon Red Bull rustig aandoen. Verstappen werd zelfs gemaand niet te snel te rijden en niet meer drs te gebruiken als hij coureurs een ronde in zou halen. Mede daardoor moest hij de snelste ronde aan Pérez laten. Het zal Verstappen weinig deren. De Nederlander doet gouden zaken in de stand om het wereldkampioenschap.