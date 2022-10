Verstappen: ’Mensen zeiden dat we gek waren toen we met Honda in zee gingen’

„Zo’n eerste titel is sowieso altijd emotioneler, maar qua performance was het dit seizoen natuurlijk beter. Voorheen moesten we goed zijn in de kwalificatie om kans te maken. Nu konden we zelfs winnen met gridstraffen, terwijl we lang niet altijd de snelste auto hadden”, stelde Verstappen, indirect ook doelend op de fouten bij Ferrari.

De Limburger vertelde het allemaal enigszins gelaten. Vorig jaar was hij in Abu Dhabi juist met stomheid geslagen. „Toen was het tot het allerlaatste moment spannend, wat eigenlijk vreselijk was. Natuurlijk is het lekker om keer op keer alles te moeten geven, maar het moet ook weer niet te lang duren. Wat dat betreft was dit ook wel fijn”, aldus Verstappen over zijn dominantie. Waar zijn voorsprong vorig jaar 8 punten bedroeg, komen zijn rivalen dit jaar waarschijnlijk niet eens meer in zijn buurt, gezien het gat van 113 punten.

„Het gaat ook om waar we vandaan komen”, blikte Verstappen terug. „Mensen zeiden drie jaar geleden dat we gek waren toen we met Honda in zee gingen. Zij hadden natuurlijk een moeilijke tijd achter de rug, maar zo zie je maar dat je met hard werken en toewijding heel veel kan bereiken. Ik ben heel trots op het team en de mensen van Honda. Er werd veel gevraagd en er was veel kritiek.”

Bekijk ook: Verstappen wereldkampioen na krankzinnig einde

Het hoogtepunt van Verstappens seizoen? „Onze een-twee in België. Daar waren we totaal dominant en dat maak je maar zelden mee. Toen ik bij thuiskomst terugblikte op de race, had ik direct door hoe speciaal dat was.”