Moment van toen: Ajax wint zijn eerste Europa Cup I

Eind jaren zestig, begin jaren zeventig staat er vijf seizoenen op rij een Nederlandse club in de finale van het Europa Cup I-toernooi, de voorloper van de huidige Champions League.

Nadat Ajax in 1969 de finale heeft verloren van AC Milan en Feyenoord een jaar later als eerste Nederlandse club het toernooi wint, pakt Ajax op deze dag 49 jaar geleden de eerste van de vier Cups met de Grote Oren.

Op Wembley is Ajax met 2-0 te sterk voor het Griekse Panathinaikos. Dick van Dijk in de 5e minuut en Arie Haan in de 87e minuut tekenen voor de goals. Naar schatting 40.000 Ajax-supporters zien op het volgepakte Wembley hoe de Amsterdamse club de eerste grote Europese trofee in de clubhistorie wint. Onder de toeschouwers is ook Ruud Krol, die even daarvoor tegen NEC zijn been heeft gebroken en daardoor de finale moet missen.