Druk om NBA opnieuw op te starten neemt toe

LeBron James met een dunk. Ⓒ EPA

Strijken de NBA-vedetten straks neer in Disney World in Orlando? Of resideren ze in de casinohotels van Las Vegas? Het zou zomaar kunnen. De meest prestigieuze basketbalcompetitie ter wereld ligt al twee maanden stil, maar de druk om weer op te starten neemt toe. De cijfers achter de argumenten.