Column Valentijn Driessen: ’Tijjani Reijnders gaf visitekaartje af aan Premier League-clubs’

Door Valentijn Driessen Kopieer naar clipboard

Boeiend was het al bij voorbaat: West Ham United-AZ. Het kleine AZ met een begroting van zo’n 35 miljoen euro tegen West Ham United, dat rondkomt met bijna het tienvoudige, ruim 300 miljoen euro. Op het veld kon AZ het in de halve finale van de Conference League lang volhouden, maar uiteindelijk was het verschil op het scorebord ook in het voordeel van de Engelsen. Was AZ opnieuw een maatje te klein. Alleen volgt er in Alkmaar nog een herkansing.