Ook topgolfer Cameron Smith stapt over naar omstreden LIV Series

Geslaagd sportfestijn in München inspireert Duitsers tot olympische dromen

Er valt genoeg te zeuren over de beperkte sportieve waarde en de slechte planning van de ’European Championships’ in München. Maar dat is te makkelijk, want na twee coronajaren kunnen sportbestuurders het niet snel goed doen. Dit jaar is nu eenmaal propvol met al dan niet verschoven sportevenementen...