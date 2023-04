Van Gassel bezorgt Excelsior bonuspunt tegen Vitesse

Het bericht dat voor aanvang van de wedstrijd doorkwam uit Heerenveen zorgde ervoor, dat de druk op beide ploegen verder toenam. De concurrentie van FC Emmen rekende zich de afgelopen weken al een beetje rijk op basis van het zware programma van de Drentse ploeg, maar dat blijkt toch wat voorbarig te zijn getuige de driepunter in Heerenveen.

Bij Vitesse was trainer Phillip Cocu terug op de bank na twee weken absentie door een acute blindedarmontsteking. In die periode boekte Vitesse uitermate belangrijke overwinningen op Go Ahead Eagles en NEC, wat de ploeg uit Arnhem wat meer lucht heeft gegeven, maar waarmee het degradatiegevaar nog zeker niet is geweken.

Zelfde elftal als in derby

Cocu had vastgehouden aan het team dat in Nijmegen met 4-1 had gewonnen, wat betekende, dat een gewaardeerde kracht als Sondre Tronstad op de bank begon. Bij Excelsior was er één wijziging ten opzichte van de 2-1 zege op Excelsior. Marouan Azarkan ontbrak door een blessure. Zijn vervanger was Noah Naujoks.

Phillip Cocu is terug. Ⓒ Pro Shots

Vitesse was van meet af aan de bovenliggende partij, maar zoals vaker dit seizoen hadden de Arnhemmers alle moeite om het overwicht ook in de score tot uitdrukking te brengen. Een kopbal van Marco van Ginkel ging over en eenzelfde lot was een knal van Kacper Kozlowski beschoren.

Na de 0-0 ruststand kwam Vitesse in de tweede helft sterk uit de kleedkamer. In een tijdsbestek van een paar minuten kreeg de thuisploeg vier grote kansen, maar de bal wilde er niet in en dat was voornamelijk te danken aan de voortreffelijk keepende Stijn van Gassel.

Geweldige reflex

De Excelsior-doelman redde bij kansen van Million Manhoef, Melle Meulensteen en Kozlowski. Met name zijn redding op een harde kopbal van Meulensteen mocht er wezen. Van Gassel werkte de bal met een knappe reflex uit de bovenhoek. Even later kreeg ook Ryan Flamingo bij een scrimmage de bal er niet in. Het voornamelijk op eigen helft bivakkerende en zeer armetierig spelende Excelsior kon daar slechts een aardig afstandsschot van Peer Koopmeiners tegenover zetten.

Met het inbrengen van Bartosz Bialek en Gabriel Vidovic voor de jonkies Manhoef en Mohamed Sankoh probeerde Cocu in de slotfase nog de driepunter te forceren, maar de bal wilde er niet in. Ondanks het gevonden punt is Excelsior door de zege van FC Emmen in Friesland wel weer onder de rode streep terecht gekomen. Beide ploegen hebben evenveel punten, maar op basis van een minder doelsaldo is de ploeg van trainer Marinus Dijkhuizen nu zestiende. Het gat tussen Vitesse en Excelsior bedraagt nog altijd drie punten en daarmee blijft de degradatiestrijd ook voor de Arnhemmers reuze spannend.