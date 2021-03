Virgil van Dijk zet EK nog niet uit het hoofd

Dat moet een opluchting zijn voor bondscoach Frank de Boer en het biedt ook een sprankje hoop dat de aanvoerder van Oranje en steunpilaar van Liverpool eerder fit zal zijn dan zijn trainer Jürgen Klopp heeft gesteld. Die rekent pas op Van Dijk tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Klopp is in Engeland stevig op de rem gaan staan, maar Van Dijk weet dat de Duitse coach hem niet kan verbieden om eind mei of begin juni af te reizen naar het trainingskamp van Oranje voor de eindronde van het Europees kampioenschap. Tussen de speler en Klopp is een goede verstandhouding en de Nederlander zal geen ondoordachte dingen doen. Hij laat weten dat het herstel tot de dag van vandaag goed verloopt. Afgeschreven voor het EK vindt hij zichzelf zeker niet.

Als Liverpool mag kiezen, laat het Van Dijk vanzelfsprekend na negen maanden van inactiviteit niet opdraven in het Nederlands elftal. Maar de keuze is niet aan de club. Toch acht Klopp het bijna uitgesloten dat Van Dijk naar het EK gaat. „Ik ben niet degene die bepaalt, maar aan de hand van de informatie die ik op dit moment heb is het onwaarschijnlijk (unlikely, zei Klopp letterlijk) dat hij op het EK zal zijn”, aldus de coach.