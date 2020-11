Nieuw congres KNWU na farce over paar weken

„De techniek haperde of niet iedereen slaagde erin de techniek goed toe te passen”, aldus een woordvoerder van de KNWU. Aan het begin van de ledenvergadering werd getest met het indienen van de stemmen en dat verliep toen al moeizaam. „We hebben daarna achter de schermen geprobeerd om mensen te begeleiden bij de stemprocedure, maar dat hielp niet. Het werkte niet zoals het had moeten werken.”

De verkiezing van een nieuwe voorzitter, die Marcel Wintels opvolgt, werd daarop uitgesteld. Jak Dekker is voorlopig interim-voorzitter. Dekker, lid van het hoofdbestuur van de KNWU, hoopt binnen een aantal weken een nieuwe stemming te kunnen organiseren.

Marc van den Tweel en Gerry van Gerwen

De strijd gaat tussen Marc van den Tweel en Gerry van Gerwen. Van den Tweel was voorgedragen door de sollicitatiecommissie. Rennersvakbond VVBW kon zich echter niet vinden in zowel de procedure als de keuze en presenteerde daarop een tegenkandidaat, de zeer ervaren wielerman Van Gerwen.

Erelid

Wintels werd tijdens het congres benoemd tot erelid. Hij was sinds 2006 voorzitter van de KNWU. Vlak voor zijn afscheid werd hij geconfronteerd met nieuws over een dopingzaak uit 2011 waar de KNWU destijds niets over naar buiten bracht. De bond komt vrijdag met een korte verklaring over die zaak naar buiten.