Italiaanse bekerstrijd binnen paar dagen afgewerkt

Matthijs de Ligt moet met Juventus op 12 juni als eerste aan de bak tegen AC Milan. Beide ploegen speelden in het eerste duel met 1-1 gelijk. Een dag later speelt Napoli in eigen huis tegen Inter Milan. De Napolitanen moeten een 1-0 voorsprong zien te verdedigen.

Op 20 juni wordt de competitie in Italië weer hervat. Er zijn in de Serie A nog twaalf speelronden af te werken. Op 9 maart werd het Italiaanse voetbal stilgelegd vanwege de uitbraak van het coronavirus. Titelhouder Juventus is de lijstaanvoerder met een punt voorsprong op Lazio.