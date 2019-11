Van Persie duidelijk over racisme: ’Dat tuig moet je keihard aanpakken’

,,Ik vind het schandalig dat dit gebeurt in de wereld, want het slaat helemaal nergens op. Dat soort tuig dat dit doet, moet je kei- en keihard aanpakken”, vertelt hij aan RTV Rijnmond.

Hij vervolgt: ,,Het is tijd dat er heel snel een voetbalwet komt zoals in Engeland. Jongens die zich misdragen moeten zich op een wedstrijddag aan de andere kant van de stad melden zodat ze gewoon niet binnen kunnen komen. Het is niet zo moeilijk en ik snap ook niet dat mensen het daar niet mee eens kunnen zijn.”

Van Persie is erg stellig: ,,Als je je één keer zo gedraagt, is het gewoon klaar. Dan moet het afgelopen zijn.”

Het onderwerp racisme werd in Nederland flink aangewakkerd na het incident met Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira. De vleugelaanvaller van de Rotterdammers kreeg steun van onder meer Memphis Depay en later ook van Georginio Wijnaldum. De middenvelder liet zich nadrukkelijk horen tijdens de persconferentie van het Nederlands elftal en later in gebaar bij de wedstrijd tussen Nederland en Estland.