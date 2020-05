Trainen op Papendal: eigen pot hars en verboden over te gooien

„Dat zijn er een stuk of dertig”, zegt algemeen directeur Sjors Röttger van het NHV. „We hopen dat we donderdag aan de slag kunnen, maar voor teamsporten zijn protocollen een stuk lastiger. We gaan ook niet eerder aan de slag, tot we zeker weten wat er wel en niet kan. Er zal streng gecontroleerd worden op namen wie er wel en niet mee mogen doen. We hebben de zwembond haar excuses zien maken, dat is iets wat wij absoluut niet willen. Tevens zijn we bezig om speelsters te verzekeren voor die twee keer in de week dat ze trainen, daar zijn we ook nog over in gesprek met NOC*NSF.”

Het is allemaal nog niet zo gemakkelijk om te organiseren, weet Kelly Dulfer, speelster van het Duitse Borussia Dortmund. „Handbal is een contactsport, dus je kunt niet heel veel. Daarbij komt dat je alleen je eigen bal mag gebruiken en ook je eigen pot hars moet meenemen. Je mag niet naar elkaar overgooien en als je klaar bent, moet heel de hal gereinigd worden. Ik zit nu bij mijn ouders in Schiedam en moet ook nog eens twee keer anderhalf uur reizen, waardoor ik me afvraag of er dan wel een meerwaarde is. Ik kan beter in de tuin met mijn zus trainen, want dan kunnen we wel een bal naar elkaar gooien.”

Park of bos

„De speelsters hebben hun eigen keuze”, zegt Röttger. „We willen graag de mogelijkheid bieden en onze bondscoach Emmanuel Mayonnade moedigt dit ook aan. Het is de bedoeling dat ze elkaar twee keer in de week op Papendal gaan zien en de speelsters krijgen speciale oefenstof die je op gepaste afstand van elkaar kunt doen. In zo’n omgeving is het altijd beter om te sporten dan in een park of een bos, waar het met dit mooie weer veel drukker is.”

