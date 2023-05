Christusbeeld in Rio blijft donker uit solidariteit met Vinícius

Het wereldberoemde Christusbeeld in Rio blijft donker. Ⓒ ANP/HH

Het wereldberoemde Christusbeeld in Rio de Janeiro is maandagavond een uur niet verlicht geweest uit solidariteit met Real Madrid-voetballer Vinícius Júnior. De 22-jarige Braziliaan werd afgelopen weekend racistisch bejegend in de uitwedstrijd tegen Valencia, niet voor de eerste keer dit seizoen. Vinícius liet via sociale media weten dat het gebaar in zijn geboorteland hem ontroerde.