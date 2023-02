Officieel: Conor McGregor maakt in augustus comeback bij UFC

In aanloop naar zijn comeback neemt McGregor eerst de taak van coach op zich in het televisieprogramma The Ultimate Fighter, een show die wordt geproduceerd door de UFC zelf. Net als Chandler. Beiden gaan vanaf mei een team van vechters begeleiden die tegen elkaar strijden om een contract.

McGregor vocht in juli 2021 voor het laatst. De wereldster, die de laatste jaren vooral opviel met escapades buiten de ring, verloor toen van Dustin Poirier en brak daarbij zijn been. Inmiddels is hij weer zo goed als hersteld en vastberaden om weer kampioen te worden. Ooit was hij gelijktijdig titelhouder in zowel de veder- als lichtgewichtdivisie. McGregor kwam recent nog goed weg bij een aanrijding tijdens een training op de fiets.

Michael Chandler is als vechter zeer geliefd bij de fans. Ⓒ ANP/HH

Michael Chandler vecht sinds 2021 in de UFC. Hoewel hij slechts twee van zijn vijf wedstrijden won, een van zijn nederlagen leed hij in een titelgevecht, was de bikkelharde Amerikaan altijd goed voor spektakel. Chandler kijkt nu al uit naar de dubbele strijd met McGregor. „Conor is een vechtsporticoon, de grootste ooit. Wij zijn allebei spectaculaire vechters. Dit is precies wat de fans willen zien.”