Laurens ten Dam houdt het na dit seizoen voor gezien

Dat vertelde de 38-jarige renner maandagavond in de podcast Live Slow Ride Fast. „Zeggen dat je stopt, is moeilijker dan dat je doorgaat”, aldus Ten Dam. „Toch is dit het. Ik word in november 39 en na zestien jaar als prof is het dan mooi geweest. Zo’n carrière had ik niet verwacht toen ik wielrenner werd.”

Tour de France

Ten Dam staat momenteel nog onder contract bij CCC, maar is dit jaar niet actief in de Tour de France. Voor het eerst na acht opeenvolgende deelnames ontbreekt de man uit Zuidwolde in het peloton dat momenteel door Frankrijk trekt.

Als alternatief reed Ten Dam de Ronde van Oostenrijk, maar daar ging hij vorige week hard onderuit in een afdaling. „Toen ik onder de vangrail lag, vroeg ik me af of dit het nou was, maar gelukkig is het daar niet afgelopen. Zo wilde ik niet eindigen. Ik had het in Oostenrijk echt naar mijn zin, maar zo’n Vuelta met het mes tussen de tanden had ik weer minder gevonden...”, verklaarde Ten Dam, die niet abrupt stopt.

„Ik ben blij dat ik dit jaar nog wat koersjes kan en mag rijden.” Ten Dam reed in totaal tien keer de Tour de France en ging vier keer van start in de Vuelta en de Giro d’Italia.