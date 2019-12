Van Dijk en Wijnaldum nemen voorschot op landstitel Liverpool

Leicester City-doelman Kasper Schmeichel werd na 38 seconden al getest door Trent Alexander-Arnold, en kon maar ternauwernood redden. Een halve minuut later leek Sadio Mané een listige steekpass in het doel te kunnen werken, maar raakte de bal totaal verkeerd. ’The Reds’ gingen furieus van start, Leicester keek met geknepen billen toe.

De ploeg van trainer Brendan Rodgers was in de eerste vijf minuten veel te laks en nonchalant. In de 5e minuut werd de bal weer kinderlijk eenvoudig verspeeld, waar Mo Salah van had moeten profiteren. Het leder vloog hoog over. Dit kon niet lang nog zo doorgaan.

Code rood

Tegen Salzburg scoorde de Egyptenaar nog uit een onmogelijke hoek, in de 11e minuut kwam er een soortgelijke mogelijkheid. Hij omspeelde Schmeichel, kwam in een moeilijke positie, maar scoorde deze keer niet. Code rood voor Leicester. De Foxes konden slechts plaagstootjes uitdelen, maar de ploeg van trainer Jürgen Klopp stond achterin goed gepositioneerd steeds.

Mohamed Salah omspeelt Kasper Schmeichel maar zal niet scoren. Ⓒ Hollandse Hoogte

In de 31 minuut was het dan toch raak. Alexander-Arnold slingerde de bal vanaf links prachtig voor. waar Bobby Firmino schitterend met het hoofd tegenaan liep: 0-1 voor de koploper.

Roberto Firmino kopt de 0-1 binnen. Ⓒ Hollandse Hoogte

Klein wonder

Een minuut later had Mané ook al de 0-2 moeten maken. Alleen op de Deense sluitpost miste hij echter weer. De 0-1 tussenstand was een klein wonder te noemen. Ook na de theepauze lukte er bij Leicester vrij weinig. Liverpool - met een ijzersterk spelende Wijnaldum, was heer en meester maar vergat wel de trekker over te halen. Kansen genoeg, maar de genadeklap werd steeds maar niet uitgedeeld.

Toch kwam die er wel. In de 70e minuut werden Salah en Keita uit het veld gehaald voor Divock Origi en James Milner. Een minuut later ging de bal op de stip na een handsbal bij een corner van Caglar Soyuncu. Of hij er wat aan kon doen is een tweede, maar invaller Milner weet zoals altijd wel raad met dat buitenkansje: 0-2.

James Milner scoort vanaf elfmeter. Ⓒ Hollandse Hoogte

Voetballes

Uiteindelijk speelde Liverpool galleryplay. De 0-3 - weer maar een paar minuten verder in de wedstrijd - was het voorbeeld van de suprematie van Liverpool. Eindstation Firmino maakte zijn tweede van de avond.

Maar daarmee was het nog niet gedaan. De formatie van Klopp gaf voetballes bij Leicester. Een scherpe counter in minuut 78 werd prachtig diagonaal ingeschoten door Alexander-Arnold: 0-4.

Het enige wat Europees- en wereldkampioen Liverpool eindelijk nog kan overkomen om de landstitel mis te lopen, is als ze het zelf verprutsen. Het verschil met Manchester City is na 18 wedstrijden 14 (!) verliespunten. Leicester heeft een wedstrijd meer gespeeld en staat door de nederlaag nu op 16 verliespunten meer dan The Reds.

