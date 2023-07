Ten Hag begint voorbereiding met zege in oefenduel op Leeds

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Zeilsters Van Aanholt en Duetz nemen leiding in olympische test

21:31 uur Zeilsters Odile van Aanholt en Annette Duetz hebben bij een olympische testwedstrijd in Marseille de leiding genomen in de 49’erFX-klasse. Het Nederlandse duo begon de dag met een laatste plaats in de vierde race, maar won vervolgens zowel race vijf als race zes. Van Aanholt en Duetz stegen daardoor in het klassement van de vierde naar de eerste plek.

„We moesten aan het begin van de dag wachten op de wind, maar die kwam uiteindelijk mooi doorzetten”, aldus Duetz. „Onze eerste race vandaag was gewoon niet goed. De meeste dingen deden we wel goed, maar we maakten één grote fout die heel erg duur was. Het was fijn dat we de knop konden omzetten en de dag konden afsluiten met twee hele mooie races.” Van Aanholt: „We hebben duidelijke keuzes gemaakt en de bootsnelheid voelde ook gelijk veel beter.”

Marit Bouwmeester, die gedeeld leidt in de Ilca 6-klasse, had woensdag een rustdag.

Bart Lambriex en Floris van de Werken zakten in de 49er-klasse na zes races van de tweede naar de vierde plaats. Kitefoiler Annelous Lammerts staat na elf races zesde in het klassement.

Zeilers Laila van der Meer en Bjarne Bouwer, die uitkomen in de Multi-hull, nemen na zes races de vijfde plek in in de Nacra17-klasse. Een dag eerder stonden ze nog negende. „Gisteren vonden we dat we meer hadden verdiend en vandaag hebben we onszelf beloond”, zei Bouwer.

Kool wint proloog in Baloise Ladies Tour

20:59 uur Charlotte Kool is de eerste leidster in de Baloise Ladies Tour. De renster van Team DSM won woensdag in Vlissingen de proloog. Ze deed over de 2,6 kilometer lange tijdrit 3.06 minuten. Lucinda Brand eindigde op een aantal honderdsten van een seconde achterstand als tweede, voor de Zweedse Jenny Rissveds.

De Baloise Ladies Tour, een vijfdaagse rittenkoers, is voor veel wielrensters de laatste voorbereidingskoers voor de Tour de France. Vorig jaar ging de eindzege naar Ellen van Dijk, terwijl Lorena Wiebes vier ritten won.

De negende editie van de Belgisch/Nederlandse koers wordt voortgezet in België met ritten in en rond Zwevegem en Zulte. Op zaterdag wordt een rit van Breskens naar Knokke-Heist gevolgd door een individuele tijdrit in de Belgische kustplaats. Een dag later is Deinze zowel start- als finishplaats.

Vlissingen huisvestte de proloog eerder in 2017.

Ten Hag begint voorbereiding met zege in oefenduel op Leeds

20:15 uur Manchester United heeft de eerste oefenwedstrijd in aanloop naar het nieuwe seizoen gewonnen. Het elftal van trainer Erik ten Hag won in het Ullevaal Stadion in Oslo met 2-0 van Leeds United, dat vorig seizoen uit de Premier League degradeerde.

Ten Hag nam de Nederlanders Tyrell Malacia en Donny van de Beek niet mee op trainingskamp naar Noorwegen. De van Chelsea overgekomen middenvelder Mason Mount startte tegen Leeds in de basis en maakte zijn officieuze debuut voor Manchester United.

Noam Emeran opende halverwege de tweede helft de score. Daarna scoorde ook Joe Hugill nog.

Hoogma valt geblesseerd uit op training van Heracles

19:40 uur Justin Hoogma staat voorlopig aan de kant bij Heracles Almelo. De verdediger heeft een kuitblessure opgelopen op de training van de naar de Eredivisie gepromoveerde club. Het is onduidelijk of hij op tijd fit is voor de eerste competitiewedstrijd van dit seizoen tegen Ajax.

„Een blessure komt natuurlijk nooit gelegen, maar in deze opbouwfase is het helemaal waardeloos”, weet Hoogma. „We kunnen nog niet zeggen of ik de seizoenstart ga halen. Maar ik zal er alles aan doen om zo snel mogelijk weer fit te zijn.”

Kunstrijdsters moeten weer zelf trainen door bezuinigingen KNSB

17.18 uur: De KNSB heeft de plannen rondom het Nationaal Trainingscentrum Kunstrijden (NTK) in Heerenveen door een bezuinigingsronde bijgesteld. Waar de kunstrijdsters sinds september 2022 met een coach voltijds in Thialf trainden, moeten ze nu weer met een eigen coach en in eigen omgeving aan de slag.

„We waren, en zijn nog steeds ambitieus in onze plannen, maar de financiële uitdagingen binnen de bond maken het noodzakelijk onze koers aan te passen en er een zogenoemd hybride model van te maken”, zegt Niki Wories, disciplinemanager kunstrijden bij de KNSB tegen de website Schaatsen.nl.

Aljona Savchenko vertrok dit voorjaar al na 10 maanden als bondscoach. Toen het budget werd gekort was het volgens Wories onmogelijk iemand van hetzelfde niveau vast te leggen. Van de vijf kunstrijdsters die in Heerenveen trainden zijn er nog twee over. Zij moeten weer met een eigen coach gaan trainen.

Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB wil het trainingscentrum met centrale trainingen deels in stand houden. „We gaan de komende periode hard aan de slag om - binnen de huidige financiële mogelijkheden - meermaals gezamenlijk te kunnen trainen met talenten in het kunstrijden”, zegt hij.

AZ wint zonder door Milan gewilde Reijnders oefenwedstrijd tegen Standard

13.37 uur: AZ heeft een besloten oefenwedstrijd gewonnen van de Belgische club Standard. De wedstrijd eindigde in 4-3 voor de Alkmaarders. Tijjani Reijnders kwam niet in actie voor de ploeg van trainer Pascal Jansen. De 24-jarige middenvelder wordt in verband gebracht met een overgang naar AC Milan.

Noah Ohio scoorde in de eerste helft van de wedstrijd drie keer voor zijn Belgische werkgever. Het eerste doelpunt maakte hij vanaf elf meter. Na zijn tweede treffer deed Dani de Wit wat terug namens AZ, maar de Nederlands-Engelse aanvaller van Standard scoorde voor de rust nog een keer. Jesper Karlsson miste nog een strafschop voor AZ.

In de tweede helft van de match, die uit twee keer een half uur bestond, maakte Zico Buurmeester het tweede doelpunt van de Alkmaarders en zette Yusuf Barasi met een kopbal de clubs weer op gelijke hoogte. Ernest Poku bezorgde AZ alsnog de winst met een raak schot.

Bilbao verlengt bij Bahrain Victorious dag na Tourzege

11.35 uur: Pello Bilbao heeft een dag na zijn etappezege in de Tour de France zijn contract verlengd bij wielerploeg Bahrain Victorious. De 33-jarige Bask ligt nu tot en met 2026 vast bij de ploeg waar ook Wout Poels voor rijdt. Bilbao won dinsdag in Issoire de sprint van een kopgroep van zes renners.

Israel - Premier Tech maakte gebruik van het goede Tour-optreden van zijn renner Krists Neilands dinsdag om een contractverlenging aan te kondigen. De 28-jarige Let verlengde zijn aflopende verbintenis met drie jaar. Neilands rijdt al zijn hele professionele carrière, sinds 2017, voor Israel - Premier Tech.

Neilands ging er dinsdag op de laatste klim vanuit een kopgroep op ruim 20 kilometer voor de streep vandoor. Hij bouwde een serieuze voorsprong op, maar werd 3 kilometer voor het einde alsnog bijgehaald.

„De ploeg is een grote familie”, reageert Neilands. „Ik wil met het team blijven doorgaan op de ingeslagen weg. We hebben al veel bereikt, maar er kan nog veel meer.” De Let staat op negen zeges en schreef onder meer een keer de Ronde van Hongarije op zijn naam.

Voetbalsters VS willen unieke derde wereldtitel op rij

10.46 uur: De Amerikaanse voetbalsters spelen het komende WK ook wel degelijk om geschiedenis te schrijven. Volgens aanvalster Alex Morgan zit het veroveren van een historische derde achtereenvolgende wereldtitel „in het achterhoofd” van de speelsters. „Maar elke wedstrijd zal je er weer moeten staan”, zegt de 34-jarige voetbalster van San Diego Wave.

De titel pakken in Australië en Nieuw-Zeeland is volgens Morgan een hele andere uitdaging dan vier jaar geleden in Frankrijk, toen Oranje werd verslagen in de finale. „We hebben veertien speelsters die voor het eerst meedoen aan een WK. Verder denken we dat het toernooi in niets gaat lijken op eerdere toernooien”, weet de maakster van 121 doelpunten in 207 interlands sinds 2010.

De Verenigde Staten werden in 1991, 1999, 2015 en 2019 wereldkampioen. De Duitse voetbalsters schreven in 2003 en 2007 ook twee WK’s op rij achter hun naam.

De 38-jarige Megan Rapinoe speelt tussen 20 juli en 20 augustus haar laatste WK. De Amerikaanse maakte vorige week bekend dat ze na het komende voetbalseizoen stopt, met minstens twee wereldtitels op zak. „De zenuwen zijn er nog steeds, maar de opwinding ook”, zegt Rapinoe, topscorer van het afgelopen WK. „Ik heb veel gevoelens bij mijn laatste WK.”

De Verenigde Staten beginnen hun WK op 22 juli tegen Vietnam. Vijf dagen later is Oranje de tegenstander. De groepsfase wordt afgesloten tegen Portugal.

Amerikaanse wielrenners met Powless en Dygert naar WK

10.44 uur: De Amerikanen gaan met onder anderen bollentruidrager Neilson Powless en voormalig wereldkampioene tijdrijden Chloé Dygert naar het WK wielrennen in het Schotse Glasgow. De Amerikaanse wielerbond heeft ook Magnus Sheffield geselecteerd, die in de Ronde van Zwitserland zwaar ten val kwam.

Naast Powless, die in deze Tour de France het bergklassement aanvoert, koos USA Cycling voor onder anderen Matteo Jorgenson, Lawson Craddock, de Amerikaans kampioen Quinn Simmons, Sean Quinn en Sheffield. Laatstgenoemde wielrenner van Ineos Grenadiers ging in de Ronde van Zwitserland onderuit in dezelfde afdaling als de Zwitser Gino Mäder. Waar Sheffield een hersenschudding en enkele kneuzingen opliep, overleed Mäder een dag later aan zijn verwondingen. De Amerikaan heeft sindsdien nog geen wedstrijd gereden.

Wielrenster Dygert is de Amerikaanse nationaal kampioene op de weg en in het tijdrijden. Zij krijgt hulp van onder anderen Veronica Ewers en Coryn Labecki. Dygert, wereldkampioene tijdrijden van 2019, start in de tijdrit met Amber Neben. De 48-jarige wielrenster veroverde de mondiale titel in het tijdrijden in 2008 en 2016.