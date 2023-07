Voetbalsters VS gaan met sterk vernieuwd elftal voor unieke derde WK-titel op rij

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Voetbalsters VS willen unieke derde wereldtitel op rij

10.46 uur: De Amerikaanse voetbalsters spelen het komende WK ook wel degelijk om geschiedenis te schrijven. Volgens aanvalster Alex Morgan zit het veroveren van een historische derde achtereenvolgende wereldtitel „in het achterhoofd” van de speelsters. „Maar elke wedstrijd zal je er weer moeten staan”, zegt de 34-jarige voetbalster van San Diego Wave.

De titel pakken in Australië en Nieuw-Zeeland is volgens Morgan een hele andere uitdaging dan vier jaar geleden in Frankrijk, toen Oranje werd verslagen in de finale. „We hebben veertien speelsters die voor het eerst meedoen aan een WK. Verder denken we dat het toernooi in niets gaat lijken op eerdere toernooien”, weet de maakster van 121 doelpunten in 207 interlands sinds 2010.

De Verenigde Staten werden in 1991, 1999, 2015 en 2019 wereldkampioen. De Duitse voetbalsters schreven in 2003 en 2007 ook twee WK’s op rij achter hun naam.

De 38-jarige Megan Rapinoe speelt tussen 20 juli en 20 augustus haar laatste WK. De Amerikaanse maakte vorige week bekend dat ze na het komende voetbalseizoen stopt, met minstens twee wereldtitels op zak. „De zenuwen zijn er nog steeds, maar de opwinding ook”, zegt Rapinoe, topscorer van het afgelopen WK. „Ik heb veel gevoelens bij mijn laatste WK.”

De Verenigde Staten beginnen hun WK op 22 juli tegen Vietnam. Vijf dagen later is Oranje de tegenstander. De groepsfase wordt afgesloten tegen Portugal.

Amerikaanse wielrenners met Powless en Dygert naar WK

10.44 uur: De Amerikanen gaan met onder anderen bollentruidrager Neilson Powless en voormalig wereldkampioene tijdrijden Chloé Dygert naar het WK wielrennen in het Schotse Glasgow. De Amerikaanse wielerbond heeft ook Magnus Sheffield geselecteerd, die in de Ronde van Zwitserland zwaar ten val kwam.

Naast Powless, die in deze Tour de France het bergklassement aanvoert, koos USA Cycling voor onder anderen Matteo Jorgenson, Lawson Craddock, de Amerikaans kampioen Quinn Simmons, Sean Quinn en Sheffield. Laatstgenoemde wielrenner van Ineos Grenadiers ging in de Ronde van Zwitserland onderuit in dezelfde afdaling als de Zwitser Gino Mäder. Waar Sheffield een hersenschudding en enkele kneuzingen opliep, overleed Mäder een dag later aan zijn verwondingen. De Amerikaan heeft sindsdien nog geen wedstrijd gereden.

Wielrenster Dygert is de Amerikaanse nationaal kampioene op de weg en in het tijdrijden. Zij krijgt hulp van onder anderen Veronica Ewers en Coryn Labecki. Dygert, wereldkampioene tijdrijden van 2019, start in de tijdrit met Amber Neben. De 48-jarige wielrenster veroverde de mondiale titel in het tijdrijden in 2008 en 2016.