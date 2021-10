Jeffrey Herlings wint GP van Spanje en verstevigt koppositie

Premium Sport

Nederlands motorcrossteam weet wat het te doen staat: ’We kunnen aan de bak’

Het Nederlandse motorcrossteam, bestaande uit Jeffrey Herlings, Glenn Coldenhoff, Roan van de Moosdijk en reserverijder Kay de Wolf, verdedigt dit weekeinde in Italië de wereldtitel in de Motocross of Nations (MXoN). Op TT Circuit Assen won Oranje in 2019 voor het eerst in de historie de prestigieuz...