’Dat sommige coaches doen alsof ze iets hebben uitgevonden, staat me tegen’

Bert van Marwijk. Ⓒ René Bouwman

Wim Kieft en Wim van Hanegem benoemden het laatst al even in hun columns. Het begrip Gegenpressung is niet iets nieuws, maar iets dat al heel lang bestaat in het voetbal. Al tijdens het wereldkampioenschap van 1974 maakte Oranje er zelf een begrip van. De supporters op de tribune scandeerden: ’jagen, jagen, jagen’. En de ploeg van Rinus Michels en Johan Cruijff maakte massaal jacht op de bal.