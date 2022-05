Laporta hekelt La Liga-baas: ’Dat is niet zijn plaats’

„Met alle respect, maar ik wil de voorzitter van La Liga eraan herinneren dat hij de belangen van de competitie en de clubs moet verdedigen”, aldus Laporta. „Met opmerkingen over of Barcelona wel of niet spelers kan aantrekken, schaadt hij de belangen van onze club. Ik weet niet of hij dat bewust of onbewust doet. Als hij dat bewust doet, dan is het duidelijk dat hij onze belangen wil schaden. Als hij het onbewust doet, is het weer een bewijs van zijn verbale incontinentie. De voorzitter wil blijkbaar graag in de schijnwerpers staan, maar dat is niet zijn plaats.”

Lewandowski

Tebas reageerde dinsdag op de geruchten dat Barcelona de Poolse topschutter Lewandowski wil overnemen van Bayern München. „Ze weten dat ze dan eerst spelers moeten verkopen om geld binnen te krijgen. Ze kennen onze regels en ze weten precies hoe hun financiële situatie is”, aldus Tebas, die zich onlangs al kritisch uitliet over Paris Saint-Germain na de lucratieve contractverlenging van Kylian Mbappé.

„We hebben financiële regels opgesteld om te voorkomen dat clubs in de problemen komen. Barcelona heeft de afgelopen jaren veel schulden opgebouwd en moet dus eerst geld verdienen. Ik weet niet of ze Frenkie de Jong, Pedri of wie dan ook willen verkopen. Maar op dit moment kunnen ze in ieder geval geen spelers vastleggen.”