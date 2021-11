Quincy Promes kan nederlaag Spartak Moskou niet voorkomen

De uitwedstrijd tegen subtopper FC Krasnodar in de Russische competitie eindigde in 2-1. De oud-Ajacied speelde bij de middenmoter de hele wedstrijd, maar kon geen hoofdrol vervullen. Bij Krasnodar kwam oud-Feyenoorder Tonny Vilhena de volle 90 minuten in actie.

Het Openbaar Ministerie liet afgelopen donderdag in Nederland weten dat Promes zal worden vervolgd voor poging tot doodslag. Volgens het OM heeft de 29-jarige Amsterdammer vorig jaar op een familiefeest in Abcoude een neef met een mes in een knie gestoken. Promes speelde op dat moment voor Ajax, begin dit jaar keerde hij terug naar Spartak Moskou.

Volgens de clubleiding zal Promes voorlopig in Rusland blijven en zich volledig richten op de komende wedstrijden.