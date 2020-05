Hansi Flick: ’Bundesliga heeft voorbeeldfunctie’

„We hebben zeker een voorbeeldfunctie”, blikte hij vooruit op een persconferentie via videoverbinding. „Daarom moeten we alle regels goed in acht nemen.”

De clubs uit de hoogste Duitse voetbalklasse gaan zaterdag weer voetballen, als eerste grote competitie in Europa en onder strikte voorwaarden. Alle voetballers zijn uitgebreid getest, maar uit voorzorg mogen ze elkaar na een doelpunt niet in de armen vliegen. Coaches zitten met mondkapjes op de bank en bij ieder duel zijn slechts vier ballenjongens aanwezig.

Bekijk ook: Zo durft Bundesliga voetballen in coronatijd aan

„Wij leven ook in beperkingen”, zegt Flink. „We kunnen nu niet zoals andere Duitsers naar een restaurant of een biertuin. We leven zeer beperkt, maar kunnen wel een goed signaal afgeven aan de rest van de sportwereld. Als het bij ons goed gaat, dan kan dat een positief effect hebben op andere competities.”

Bayern München speelt zondag uit tegen Union Berlin. De kampioen verdedigt in de laatste negen speelronden een voorsprong van vier punten op nummer twee Borussia Dortmund. Voor Philippe Coutinho, Corentin Tolisso, Niklas Süle en Javi Martínez komt dat duel te vroeg. Zij zijn nog niet wedstrijdfit.