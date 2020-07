F1-renstal Ferrari wilde helemaal niet doorgaan met Sebastian Vettel

„Ik was absoluut verrast toen ik het telefoontje kreeg dat er geen intentie was om door te gaan. Er zijn ook nooit gesprekken geweest en er is ook nooit een aanbod gekomen”, aldus Vettel.

De Duitser verlaat aan het einde van het seizoen Ferrari, na een periode van zes jaar. Vettel heeft de Italianen tot nu toe niet aan een wereldtitel kunnen helpen. De afgelopen jaren moest hij het steeds afleggen tegen de Mercedessen. Hij eindigde twee keer als tweede in het WK en een keer als derde.

In 2010, 2011, 2012 en 2013 reed Vettel wel naar de wereldtitel, maar dat deed hij achter het stuur van een Red Bull.