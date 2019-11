Verstappen klokt snelste tijd in laatste training

Wereldkampioen Hamilton was op zijn beurt net iets sneller dan zijn Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas. Het rapste drietal gaf elkaar dus nauwelijks iets toe. Daarachter volgden Alexander Albon (Red Bull) en de Ferrari’s van Sebastian Vettel en Charles Leclerc op gepaste afstand.

Red Bull was al redelijk positief na de twee trainingen op vrijdag, omdat er nog niet alles uit de Honda-motor was gehaald. De tweede training was de meest representatieve van de drie, omdat de omstandigheden op dat moment nagenoeg gelijk zijn in vergelijking met de kwalificatie en race.

De kwalificatie staat zaterdagmiddag om 17.00 uur, 14.00 uur Nederlandse tijd, op het programma. Verstappen zal net als wereldkampioen Hamilton mikken op de eerste startrij. Bottas start zondag sowieso achteraan na een (dubbele) motorwissel.

Bekijk hier de uitslagen van devrije trainingen voor de Grand Prix van Abu Dhabi.