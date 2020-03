Sport Kort: Atlete Deelstra mist in Tokio olympische limiet marathon

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Atletiek: Deelstra mist in Tokio olympische limiet marathon

06:15 uur Atlete Andrea Deelstra is er niet in geslaagd aan de limiet voor de olympische marathon te voldoen. Ze eindigde in de marathon van Tokio als twaalfde in een tijd van 2.33.34, ruim boven de vereiste tijd van 2.28.30. De klassering was evenmin voldoende. Een plaats bij de eerst acht had ook volstaan, omdat Tokio behoort tot een van de Major Marathons. De 34-jarige atlete was er wel bij op de vorige Olympische Spelen in Rio.

De marathon van Tokio was behoorlijk aangepast vanwege het nieuwe coronavirus, dat ook in Japan rondwaart. De duizenden recreanten mochten niet starten, alleen de elite wedstrijdlopers verschenen aan de start. De Israëlische Lonah Salpeter won de wedstrijd bij de vrouwen in 2.17.45.